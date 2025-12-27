Капітан Зорі Пилип Будківський відреагував на чутки про інтерес з боку казахстанського Іртиша. Його слова наводить «УФ».

Інтерес є. Телефонували вони [представники Іртиша], готові сплатити за мене невелику компенсацію. Розмовляю також з керівництвом Зорі про продовження контракту. Як воно вийде, стане зрозуміло пізніше

Будківський цього сезону відіграв в футболці Зорі 16 матчів: 8 голів, 1 асист.

Капітан Зорі з сімома голами входить до когорти лідерів бомбардирських перегонів за підсумками першого кола УПЛ.