Павло Василенко

Марк-Андре тер Штеген приніс Барселоні заспокійливі новини щодо свого стану здоров’я. Травма, через яку в клубі з’явилося занепокоєння, виявилася несерйозною, і капітан каталонців уже повернувся до повноцінних тренувань. Голкіпер почувається добре і вирушив до Саудівської Аравії, де блаугранас готуються до фіналу Суперкубка Іспанії.

У середу з’явилася інформація про пошкодження, отримане німцем, що одразу породило хвилю чуток і припущень. Проте вже наступного дня сам тер Штеген розвіяв сумніви, повідомивши, що працював у звичному режимі й готовий приєднатися до партнерів без жодних обмежень.

На тлі цих новин знову активізувалися розмови про його можливий трансфер. У січні Барселона розглядає варіант розставання з воротарем, аби зменшити зарплатне навантаження та звільнити фінансові ресурси для підписання нових гравців. Раніше в медіа вже з’являлися повідомлення про інтерес до тер Штегена з боку Астон Вілли, Тоттенгема та Жирони, і тепер ця тема знову опинилася в центрі уваги.