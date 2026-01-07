Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген достроково залишив розташування команди в Саудівській Аравії. Причиною такого рішення стала травма, про що повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Раніше в медіа з’являлася інформація про те, що 33-річний воротар може залишити каталонський клуб під час зимового трансферного вікна, однак нинішня ситуація не пов’язана з чутками про зміну команди.

Нагадаємо, Барселона перебуває в Саудівській Аравії для участі в Суперкубку Іспанії. Уже сьогодні, 7 січня, каталонці зіграють півфінальний матч турніру проти Атлетика з Більбао.

