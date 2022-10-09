Травма вже другого голкіпера і повітряна тривога. «Динамо» виграло багатостраждальний матч із «Рухом»

Буяльський оформив дубль

Фото - УПЛ

У шостому турі української Прем'єр-ліги «Динамо» номінально вдома розгромило «Рух».

Захисники львів'ян дозволяли киянам створювати момент за моментом. Буяльський оформив дубль, забивши в кінці першого і початку другого таймів.

Між цими епізодами вболівальникам «Динамо» довелося понервувати. Бойко зазнав травми ще до перерви. А після неї не зміг продовжити гру. У лазареті залишається Бущан, тому на поле вийшов 20-річний Нещерет.

На 80-й хвилині у Львові була оголошена повітряна тривога. Матч було перервано більш, ніж на годину.

На перших секундах після відновлення гри Тимчик довів рахунок до розгромного. Захисник виконав відмінний дальній удар після розіграшу ауту.

«Динамо» здобуло третю перемогу поспіль і набрало 9 очок, увійшовши до верхньої вісімки.

УПЛ, 6 тур

«Динамо» – «Рух» 3:0

Голи: Буяльський, 43, 60, Тимчик, 81

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 54), Вівчаренко, Сирота, Забарний, Тимчик, Шепелєв, Сидорчук, Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 55), Бєсєдін (Ванат, 78), Циганков.

«Рух»: Паньків, Лях (Мисик, 69), Дідик, Слюсар, Роман, Сапуга, Довгий (Слюбик, 80), Соломон-Отабор (Руніч, 90), Таллес (Притула, 64), Б. Бойчук (Карабін, 80), Климчук.

Попередження: Тимчик, 56 – Роман, 14, Довгий, 37

