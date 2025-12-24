Металіст 1925 завершує підписання першого зимового новачка
близько 2 годин тому
Металіст 1925 планує посилитись вінгером Депортіво Ла Гуайра та молодіжної збірної Венесуели Себастьяном Кастільйо, повідомляє «ТаТоТаке».
20-річний атакувальний універсал гратиме у харківському клубі на правах оренди терміном на один рік.
Кастільйо в сезоні 2025 року відіграв за Депортіво 32 матч: 6 голів, 2 асисти. Transfermarkt оцінює футболіста в 700 тисяч євро.
