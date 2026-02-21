Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович в ефірі УПЛ ТБ підбив підсумки матчу 17-го туру УПЛ проти Кривбаса, який завершився нульовою нічиєю. Наставник харків’ян одразу наголосив, що команда готувалася до складного поєдинку.

Очікували важкий матч, бо видно, що поле теж важке. Обидві команди хотіли виграти сьогодні. У нас, я вважаю, був кращий момент у кінцівці матчу, могли десь витискати більше з цього матчу, дуже хотіли виграти, підключитися в цю боротьбу за високі місця. Але в нас ще все попереду, рухаємося далі. «Кривбас» непростим суперником сьогодні був.

Такий матч був. І в нас, і в Кривбаса мало моментів було. По-перше, я вважаю, поле завадило грати так, як ми можемо грати. І друге – це відповідальність за результат. Думаю, команди не хотіли ризикувати. І Кривбас строго зіграв, і чекали помилки один одного – не дочекалися, не використали цей гарний момент.

Треба витискати більше, агресивніше діяти на стандартах, забивати голи. Працюємо над цим і будемо далі працювати. Дуже важкий матч теж для суддів, багато спірних моментів, але як є. Десь дають легку жовту, десь не дають – я не можу нічого зробити з цим.