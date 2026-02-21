Металіст 1925 зіграв внічию з Кривбасом
Команди сильнішого не визначили
близько 6 годин тому
Фото - ФК Кривбас
У поєдинку 17-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 на стадіоні у Житомирі зустрічався з криворізьким Кривбасом. Матч завершився внічию з рахунком 0:0.
Наприкінці гри бразильський дебютант Металіста 1925 Баптістелла мав хорошу можливість забити гол і принести перемогу харків'янам, але воротар Кривбаса врятував свою команду.
Металіст 1925 посідає шосте місце у таблиці УПЛ, набравши 25 очок за 15 матчів. У наступному турі 28 лютого команда прийме Олександрію;
Кривбас йде п’ятим з 27 балами після 17 проведених ігор. 1 березня криворіжці протистоятимуть вдома Зорі.
УПЛ, 17-й тур
Металіст 1925 – Кривбас – 0:0
Поділитись