Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно поділився думками щодо вольової перемоги у матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Челсі (2:1). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми надзвичайно щасливі, це була магічна ніч, яку ми розділили з нашими уболівальниками. Це справді була незабутня вечерa. Ми особливо пишаємося тим, що протистояли дуже сильній команді, сповненій надзвичайних індивідуальних виконавців.

Ми також задоволені, тому що повернули собі ДНК, яке втратили минулої неділі в матчі чемпіонату. Я побачив ту команду, яку хотів бачити. Ми добре діяли технічно, продемонстрували високу якість та справді нав’язали боротьбу Челсі.

Звичайно, ми раді, адже це перемога, яку ми прагнули здобути, це виступ, до якого ми прагнули, і разом як одна команда ми віддали всі сили, щоб цього досягти».

Попри цю важливу перемогу, ми ніколи не повинні втрачати концентрацію у двох наступних матчах, адже провали у зосередженості можуть призвести до слабких виступів у чемпіонаті. У Лізі чемпіонів ми відчуваємо піднесення і можемо навіть перевищувати власні можливості, але той настрій і той дух, які ми продемонстрували сьогодні, повинні бути присутніми в кожній грі. Я хочу, щоб моя команда завжди віддавала свій абсолютний максимум – так само, як ми це зробили сьогодні