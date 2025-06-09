Тренер Бабогла оцінив шанси зіпсувати Спаллетті останній матч на чолі збірної Італії

Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко поділився думками щодо шансів команди у матчі четвертого туру відбору на чемпіонат світу-2026 проти Італії. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми добре знаємо суперників – Італія сильна в атакувальній і в оборонній ланці. Ми намагатимемося використовувати свої моменти, але перш за все – дотриматися дисципліни в обороні. Шкода через зміну Спаллетті. Я дуже його поважаю – він чудовий тренер. Але таке буває в роботі. Не думаю, що це перевага для нас. Гравці лишаються ті самі, незалежно від тренера. Сергій Клещенко

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 9 червня, на сторінці події Італія – Молдова на Xsport. Початок – о 21:45.

Раніше наставник збірної Італії Лучано Спаллетті поділився очікуваннями від останнього матчу на чолі команди.