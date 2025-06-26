У третьому турі групового етапу клубного чемпіонату світу Бенфіка здобула несподівану перемогу над Баварією, завершивши матч із рахунком 1:0. Український воротар португальського клубу Анатолій Трубін провів зустріч від початку до кінця та заслужено був визнаний найкращим гравцем матчу.

Головний тренер лісабонців Бруну Лаже поділився думкою про ключові елементи, які привели його команду до успіху, та висловив задоволення тим, що його підопічні завершили групову стадію на першому місці.

«Це була командна робота. Думаю, річ саме в ній, а також у тому, що ми вже грали проти Баварії. Ми знаємо, наскільки з ними важко і зробили висновки. Але головне те, як ми розпоряджалися м'ячем. Думаю, ми впоралися дуже добре. Коли була можливість атакувати швидко, ми це робили. Коли треба було контролювати м'яч і просувати його, теж справлялися. В результаті ми досягли дуже багато, особливо в плані командної гри. Ми посіли перше місце в групі і йдемо далі», — наводить слова Лаже офіційний сайт ФІФА.

Раніше у турнірі Бенфіка зіграла внічию з аргентинським Бока Хуніорс (2:2) та впевнено перемогла Окленд Сіті з рахунком 6:0.

У наступному раунді плей-офф суперником португальців стане лондонський Челсі. Матч відбудеться у суботу, 28 червня, початок – о 23:00 за київським часом.