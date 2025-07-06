Головний тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокоментував можливе зіткнення з донецьким Шахтарем у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

На його думку, «гірники» — дуже сильний суперник, і попереду чекають складні, напружені матчі. Тренер запевнив, що його команда ретельно підготується до старту у єврокубках.

«Матч із Шахтарем буде складним. Це буде хороший виклик. Ми знаємо Арду Турана, він тепер тренер донецького Шахтаря. Звісно, ми добре підготуємося. Наша головна мета – добре зіграти з Шахтарем, але ми дуже добре підготуємося до всього сезону», – сказав Сульшер для CNN Turk.

Шахтар розпочне боротьбу в Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду, зігравши проти фінського клубу Ільвес 10 та 17 липня. У разі проходу суперника у другому раунді донецька команда зустрінеться з Бешикташем. Дати цих зустрічей призначено на 24 та 31 липня.

Раніше Шахтар визначився із заявкою на перший раунд кваліфікації Ліги Європи.