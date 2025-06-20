Головний тренер Ботафого Ренато Пайва поділився враженнями після перемоги над ПСЖ з рахунком 1:0 у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.

Ботафого здобув перемогу завдяки голу Тікіньо Жезуса на 36-й хвилині матчу, який проходив у рамках групи B.

Ми перемогли ПСЖ їхньою ж зброєю — зіграли як єдина команда, разом захищались і атакували. У цьому й полягає головний секрет ПСЖ — вони перемагають завдяки командній грі. Ця команда ПСЖ — справжній урок для всього футбольного світу.

Я сказав своїм хлопцям: просто будьте командою, отримуйте задоволення, грайте разом, атакуйте і захищайтеся разом. Ми продемонстрували якість бразильських гравців і тренерів. Ця перемога — заслуга всіх наставників, які працюють у Бразилії з талановитими футболістами, — передає слова Пайви офіціійний сайт УЄФА.