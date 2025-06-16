Павло Василенко

Бразильський Ботафого виграв матч групи B Клубного чемпіонату світу у Сіетла з рахунком 2:1. Команда з Ріо-де-Жанейро підтвердила якості південно-американського футболу і завдяки двом точним ударам головою у першому таймі здобула важливу перемогу.

Сіетл був у стані нестабільності після перерви, намагаючись скоротити відставання у два голи після ударів головою у першому таймі від Жейра Куньї та Ігора Жезуса. Однак цього виявилося замало, щоб набрати очки, а гол Крістіана Рольдана за 15 хвилин до кінця матчу не приніс нічого, окрім надії.

Це хвороблива поразка для Сіетла, яка ускладнює їхні шанси на вихід з групи B. Ботафого набрав важливі три очки і перебуває в хорошій позиції перед двома турами турніру, що залишилися.

Чемпіонат світу, 1-й тур

Група Б

Ботафого – Сіетл Саундерс – 2:1

Голи: Жейр, 28, Ігор Жезус, 44 – Рольдан, 75.