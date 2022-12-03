Тренер збірної Гани зробив селфі з Соном, який плакав на ЧС-2022
Тренер Гани покинув збірну після ЧС-2022. Він буде працювати в «Боруссії» Д
Аддо провів останній матч
Головний тренер збірної Гани Отто Аддо покинув команду.
Африканці зайняли останнє місце в групі і не вийшли в плей-офф. Матч з Уругваєм (0:2) став останнім для тренера.
Як повідомляє Sky Sports, Аддо буде працювати в «Боруссії» Д, він буде одним з помічників головного тренера.
Він уже працював в команді в 2020-2021 роках.
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