Тренер Гани покинув збірну після ЧС-2022. Він буде працювати в «Боруссії» Д

Аддо провів останній матч

Головний тренер збірної Гани Отто Аддо покинув команду.

Африканці зайняли останнє місце в групі і не вийшли в плей-офф. Матч з Уругваєм (0:2) став останнім для тренера.

Як повідомляє Sky Sports, Аддо буде працювати в «Боруссії» Д, він буде одним з помічників головного тренера.

Він уже працював в команді в 2020-2021 роках.