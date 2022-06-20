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Тренер «Інгульця» озвучив аргументи проти проведення УПЛ в Україні

На думку фахівця, матчі можуть розтягнутися на цілих три дні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:49
Тренер «Інгульця» озвучив аргументи проти проведення УПЛ в Україні
Сергій Лавриненко / Фото - ФК Інгулець

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко вважає, що проведенню УПЛ в Україні сильно завадять сирени про повітряну тривогу.

Європа теж звикає до війни. Якби чемпіонат проводився в якійсь країні, а може його треба було б провести у двох-трьох країнах, то, можливо, це дало б якийсь інформаційний поштовх.

І в Україні теж хотілося б провести, але розуміємо, що це ми проведемо просто для себе, для галочки – уболівальників не буде, телебачення, швидше за все, також.

Це все може розтягуватись на три дні, сирена прозвучала – перенесли наступного дня, знову сирена – знову перенесення. Ніхто не знає, скільки може тривати матч.

Якщо матч призначено на сім вечора, а о восьмій прозвучала сирена? Але ми ж його о 12-й ночі не показуватимемо нікому. А наступного дня його, коли, о дев'ятій ранку догравати? Складнощів дуже багато, тут найголовніше безпека. Дуже тяжке питання.

Начебто й починати треба, але розумієш, що якщо ми не почнемо, то загалом футболу в Україні просто не буде. Тому що дуже великі складнощі будуть взагалі з футболістами, не кажучи вже про Прем'єр-лігу, а перша чи друга ми їх взагалі просто не зберемо.

Раніше Лавриненко повідомив, що на контракті в «Інгульце» залишилося всього 12 футболістів.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Інгулець Сергій Лавриненко

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