Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Колись фахівець також був наставником аргентинця
Ліонель Мессі / Фото: TeamTalk
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке в ефірі на Twitch заявив, що нападник команди Аргентини Ліонель Мессі повинен виграти чемпіонат світу перед завершенням кар'єри.
Якщо не Іспанія візьме титул чемпіона світу, то я хотів би, щоб це зробила Аргентина.
Це через Мессі. Було б несправедливо, якби Ліонель завершив кар'єру, не вигравши цей турнір.
Раніше повідомлялося, що Мессі тренувався поза загальною групою збірної Аргентини за 4 дні до старту команди на ЧС-2022.
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