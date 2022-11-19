Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір

Колись фахівець також був наставником аргентинця

Ліонель Мессі / Фото: TeamTalk

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке в ефірі на Twitch заявив, що нападник команди Аргентини Ліонель Мессі повинен виграти чемпіонат світу перед завершенням кар'єри.

Якщо не Іспанія візьме титул чемпіона світу, то я хотів би, щоб це зробила Аргентина. Це через Мессі. Було б несправедливо, якби Ліонель завершив кар'єру, не вигравши цей турнір.

Раніше повідомлялося, що Мессі тренувався поза загальною групою збірної Аргентини за 4 дні до старту команди на ЧС-2022.