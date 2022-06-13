Тренер Ірландії: «Україна домоглася блискучих результатів і вже показала свою якість»

Кенні може не дорахуватися трьох футболістів

Стівен Кенні / Фото: UEFA

Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні на прес-конференції висловився про майбутній матч Ліги націй проти України.



«Через пошкодження паху завтра може не зіграти наш форвард Майкл Обафемі. При цьому, сподіваюся, його якісно замінить Чедозі Огбене, якщо зуміє вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Наше завдання полягає в компенсуванні втрат. Упевнений, хто б не замінив травмованих, він не послабить нашу команду. Нас чекає великий виклик, оскільки Україна домоглася блискучих результатів і вже показала свою якість».

Відзначимо, раніше стало відомо, що у Ірландії з Україною не зіграють два основних гравці.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія в Лодзі (Польща) відбудеться 14 червня. Початок – о 21:45 за Києву.