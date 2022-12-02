Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Тренер Камеруну: «Віримо, що здатні обіграти Бразилію»

Підопічні Сонга спробують не втратити шанси здійснити прогноз Ето'О
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 грудня 11:04
Тренер Камеруну: «Віримо, що здатні обіграти Бразилію»
Рігобер Сонг / Фото - Getty Images

Головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг поділився очікуваннями від вирішального матчу групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Бразилії. Слова фахівця передає Istoe.com.

Ми віримо, що здатні обіграти Бразилію. Ми приїхали на чемпіонат світу не лише задля участі. Ми ще маємо що продемонструвати на цьому турнірі, хоч нам і відомо, що Бразилія – чудова команда.

За вирішальною грою групового етапу чемпіонату світу можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу Камерун – Бразилія. Початок – о 21:00.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Камеруну (футбол) збірна Бразилії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Тренер Камеруну: «Навіть не знав, що перемога над Бразилією настільки історична»
Тренер Камеруну: «Навіть не знав, що перемога над Бразилією настільки історична»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
12:29
Алвес – найвіковіший гравець в історії Бразилії на чемпіонаті світу
Алвес – найвіковіший гравець в історії Бразилії на чемпіонаті світу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:50
Бразилія вперше в історії програла африканській команді на ЧС
Бразилія вперше в історії програла африканській команді на ЧС
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:10
Камерун вперше за 10 років виграв матч чемпіонату світу. У Бразилії
Камерун вперше за 10 років виграв матч чемпіонату світу. У Бразилії
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09:28
Бразилія програла в групі ЧС вперше з 1998 року. Була серія з 17 матчів без поразок
Бразилія програла в групі ЧС вперше з 1998 року. Була серія з 17 матчів без поразок
Футбол Чемпіонат світу з футболу
08:10
Тіте: «Камерун був ефективний і виграв у Бразилії»
Тіте: «Камерун був ефективний і виграв у Бразилії»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
07:29

Новини: Футбол

Гол Мессі в 1000-му матчі приніс Аргентині перемогу над Австралією та місце в 1/4-й фіналу
Гол Мессі в 1000-му матчі приніс Аргентині перемогу над Австралією та місце в 1/4-й фіналу
Чемпіонат світу з футболу
22:58
Вернидуб назвав свого фаворита чемпіонату світу-2022
Вернидуб назвав свого фаворита чемпіонату світу-2022
Чемпіонат світу з футболу
22:36
Ван Гал: «Дам гравцям вихідний, аби не мусолити їм очі»
Ван Гал: «Дам гравцям вихідний, аби не мусолити їм очі»
Чемпіонат світу з футболу
22:21
Вернидуб назвав причину стартового провалу «Кривбасу» під його керівництвом
Вернидуб назвав причину стартового провалу «Кривбасу» під його керівництвом
Українська Прем'єр-ліга
21:57
Легенда! Мессі провів 1000-й матч в кар'єрі
Легенда! Мессі провів 1000-й матч в кар'єрі
Чемпіонат світу з футболу
21:30
Дешам: «Польща любить терпіти, не варто зосереджуватися на одному Левандовськи»
Дешам: «Польща любить терпіти, не варто зосереджуватися на одному Левандовськи»
Чемпіонат світу з футболу
21:20
ЧС-2022. Аргентина обіграла Австралію. Як це було
ЧС-2022. Аргентина обіграла Австралію. Як це було
Чемпіонат світу з футболу
21:10
Головний союзник України вилетів на першій же стадії плей-офф. Огляд матчу Нідерланди – США
Головний союзник України вилетів на першій же стадії плей-офф. Огляд матчу Нідерланди – США
Чемпіонат світу з футболу
20:52
Турецький клуб не веде переговорів з «Динамо» щодо Бєсєдіна
Турецький клуб не веде переговорів з «Динамо» щодо Бєсєдіна
Українська Прем'єр-ліга
20:41
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Всі новини