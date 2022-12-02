ЧС-2022. Камерун обіграв Бразилію. Як це було
Тренер Камеруну: «Віримо, що здатні обіграти Бразилію»
Підопічні Сонга спробують не втратити шанси здійснити прогноз Ето'О
02 грудня 11:04
Рігобер Сонг / Фото - Getty Images
Головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг поділився очікуваннями від вирішального матчу групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Бразилії. Слова фахівця передає Istoe.com.
Ми віримо, що здатні обіграти Бразилію. Ми приїхали на чемпіонат світу не лише задля участі. Ми ще маємо що продемонструвати на цьому турнірі, хоч нам і відомо, що Бразилія – чудова команда.
За вирішальною грою групового етапу чемпіонату світу можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу Камерун – Бразилія. Початок – о 21:00.
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