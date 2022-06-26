У «Минаї» залишиться лише один легіонер з трьох
Тренер «Минаю» хоче, щоб 36-річний Селезньов залишився у команді
Володимир Шаран покладається на досвід і мотивацію нападника
Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран заявив прес-службі клубу, що розраховує на Євгена Селезньова, якщо той матиме належну мотивацію:
«У Євгена закінчився контракт з «Минаєм». Я був дуже задоволений його роботою під час зимового тренувального збору в Туреччині. І, звичайно, все буде залежати лише від нього. Ми з Євгеном вже говорили про це. Я, в свою чергу, підтримаю його, якщо побачу, що він ставиться до справи так само серйозно, як це було у Туреччині, коли ми ближче познайомились в «Минаї». Я на нього сподіваюсь і розраховую на його досвід.
Ми розуміємо, що чемпіонат буде не такий, до якого ми звикли. В тому плані, що багато легіонерів покинуть клуби. Можливо, й всі. Для Євгена це додатковий шанс якісніше проявити себе на футбольному полі. Все залежить від його роботи, здоров’я. Але я сподіваюсь, що все буде добре».
Нагадаємо, Селезньов заявив, що йому до дупи рекорд найкращого бомбардира УПЛ, він просто хоче грати в футбол.
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