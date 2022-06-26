Тренер «Минаю» хоче, щоб 36-річний Селезньов залишився у команді

Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран заявив прес-службі клубу, що розраховує на Євгена Селезньова, якщо той матиме належну мотивацію:

Ми розуміємо, що чемпіонат буде не такий, до якого ми звикли. В тому плані, що багато легіонерів покинуть клуби. Можливо, й всі. Для Євгена це додатковий шанс якісніше проявити себе на футбольному полі. Все залежить від його роботи, здоров’я. Але я сподіваюсь, що все буде добре».