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Тренер «Минаю» хоче, щоб 36-річний Селезньов залишився у команді

Володимир Шаран покладається на досвід і мотивацію нападника
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:01
Тренер «Минаю» хоче, щоб 36-річний Селезньов залишився у команді

Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран заявив прес-службі клубу, що розраховує на Євгена Селезньова, якщо той матиме належну мотивацію:

«У Євгена закінчився контракт з «Минаєм». Я був дуже задоволений його роботою під час зимового тренувального збору в Туреччині. І, звичайно, все буде залежати лише від нього. Ми з Євгеном вже говорили про це. Я, в свою чергу, підтримаю його, якщо побачу, що він ставиться до справи так само серйозно, як це було у Туреччині, коли ми ближче познайомились в «Минаї». Я на нього сподіваюсь і розраховую на його досвід.

Ми розуміємо, що чемпіонат буде не такий, до якого ми звикли. В тому плані, що багато легіонерів покинуть клуби. Можливо, й всі. Для Євгена це додатковий шанс якісніше проявити себе на футбольному полі. Все залежить від його роботи, здоров’я. Але я сподіваюсь, що все буде добре».

Нагадаємо, Селезньов заявив, що йому до дупи рекорд найкращого бомбардира УПЛ, він просто хоче грати в футбол.

Сергій Лук'яненко
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Мінай Євген Селезньов

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