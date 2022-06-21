Тренер клубу УПЛ запропонував альтернативу повному проведенню чемпіонату в Україні

Олег Дулуб / Фото: ФК Львів

Головний тренер «Львова» Олег Дулуб розповів про плани по роботі з командою. Також фахівець запропонував альтернативний варіант повного проведення чемпіонату в Україні.

Команда перебуває у Львові. Футболісти тренуються самостійно. Періодично зідзвонюємося з капітаном команди. Дізнаємося новини один від одного.

Зустрітися планую, щойно буде ясність щодо чемпіонату. І гадаю, що повернуся до Львова і зустрінуся з командою. Я знаю, що 20 серпня розпочинається чемпіонат, але де, в якому форматі… Щоб спланувати все, треба знати всі ці складові.

Начебто не повинно бути проблем із фінансуванням. Потрібно розуміти умови, в яких ми працюємо. Від цього ніхто не застрахований.

Я за те, щоб проводити чемпіонат в Україні, але є одне але: ймовірність влучання снарядів у спортивні споруди. Чекати можна чого завгодно. Тож, може, й найкраще зробити якийсь міксовий чемпіонат Україна-Польща.