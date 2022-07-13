Тренер клубу УПЛ заявив про серйозну втрату у фізиці серед гравців

Сергій Лавриненко / Фото: ФК Інгулець

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко оцінив в ефірі Футбол NEWS стан своїх підопічних після тривалої паузи, викликаної війною.

У кожного було по-різному. Була й зайва вага. Розумію, що хлопці, може, десь і тренувалися, але це було більше, що просто пограли у футбол на маленьких майданчиках, де понад 20 метрів не біжиш.

Тому видно, коли треба бігти більше, коли бігова робота, наскільки футболіст легко переносить навантаження.