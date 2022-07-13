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Тренер клубу УПЛ заявив про серйозну втрату у фізиці серед гравців

Причиною стала пауза в чотири місяці у зв'язку з війною в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:30
Тренер клубу УПЛ заявив про серйозну втрату у фізиці серед гравців
Сергій Лавриненко / Фото: ФК Інгулець

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко оцінив в ефірі Футбол NEWS стан своїх підопічних після тривалої паузи, викликаної війною.

Фізично дуже здали хлопці за ці 4 місяці. Видно, що була дуже велика пауза. Тому зараз намагаємося більше працювати над відновленням фізичних якостей.

У кожного було по-різному. Була й зайва вага. Розумію, що хлопці, може, десь і тренувалися, але це було більше, що просто пограли у футбол на маленьких майданчиках, де понад 20 метрів не біжиш.

Тому видно, коли треба бігти більше, коли бігова робота, наскільки футболіст легко переносить навантаження.

Лавриненко також повідомив, чи повернулися в команду легіонери.

Сергій Стаднюк
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Інгулець Сергій Лавриненко

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