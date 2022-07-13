«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»
Тренер клубу УПЛ заявив про серйозну втрату у фізиці серед гравців
Причиною стала пауза в чотири місяці у зв'язку з війною в Україні
Сергій Лавриненко / Фото: ФК Інгулець
Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко оцінив в ефірі Футбол NEWS стан своїх підопічних після тривалої паузи, викликаної війною.
Фізично дуже здали хлопці за ці 4 місяці. Видно, що була дуже велика пауза. Тому зараз намагаємося більше працювати над відновленням фізичних якостей.
У кожного було по-різному. Була й зайва вага. Розумію, що хлопці, може, десь і тренувалися, але це було більше, що просто пограли у футбол на маленьких майданчиках, де понад 20 метрів не біжиш.
Тому видно, коли треба бігти більше, коли бігова робота, наскільки футболіст легко переносить навантаження.
Лавриненко також повідомив, чи повернулися в команду легіонери.
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