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Тренер клубу УПЛ: «Жоден легіонер до нас не повернувся»

Інгулець спробує впоратися українцями
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:46
Тренер клубу УПЛ: «Жоден легіонер до нас не повернувся»

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко прокоментував проміжні підсумки трансферної кампанії команди напередодні старту УПЛ в серпні.

« Продовжили контракт з Тарасом Саків, Олександром Кучеренко, Владиславом Клименко, Дмитром Поспєловим – це футболісти, які були з нами протягом року. Ми знаємо їх потенціал, тому хотіли, щоб вони залишилися.

Розуміли, що легіонери не зможуть приїхати або не захочуть – це вже таке питання. У нас було 6 легіонерів, ніхто не приїхав. Потрібно було їх кимось замінити. Ми шукали і шукаємо гравців на ці позиції.

Пішло не так багато гравців. Опанасенко і Кліщук пішли в Кривбас. Також не змогли домовитися за умовами з Полегенько. У них контракти закінчилися, і вони перейшли в інший клуб. Є ще гравці на перегляді, якщо гравці, які найближчим часом повинні приїхати. Тому цей процес буде постійно оновлюватися. Однозначно ми ще когось підпишемо ».

Раніше стало відомо, що « Шахтар » буде готуватися до нового сезону УПЛ лише з одним легіонером.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Сергій Лавриненко Інгулець

Коментарі 1

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10 липня 2022р. 14:59
Продовжили контракт з Тарасом СаківИМ, Олександром КучеренкоМ, Владиславом КлименкоМ, Дмитром Поспєловим....

Якась безграмотність панує на спортивних сайтах...
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