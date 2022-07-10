Тренер клубу УПЛ: «Жоден легіонер до нас не повернувся»

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко прокоментував проміжні підсумки трансферної кампанії команди напередодні старту УПЛ в серпні.

Розуміли, що легіонери не зможуть приїхати або не захочуть – це вже таке питання. У нас було 6 легіонерів, ніхто не приїхав. Потрібно було їх кимось замінити. Ми шукали і шукаємо гравців на ці позиції.

Пішло не так багато гравців. Опанасенко і Кліщук пішли в Кривбас. Також не змогли домовитися за умовами з Полегенько. У них контракти закінчилися, і вони перейшли в інший клуб. Є ще гравці на перегляді, якщо гравці, які найближчим часом повинні приїхати. Тому цей процес буде постійно оновлюватися. Однозначно ми ще когось підпишемо ».