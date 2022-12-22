Тренер клубу з окупованого міста не знає, чи відродиться команда

Едуард Хавров / Фото - ФК Кристал

Головний тренер «Енергії» з Нової Каховки Едуард Хавров повідомив, що майбутнє клубу з окупованого міста – під питанням.

Наш клуб курував мер Нової Каховки Володимир Коваленко. Він зараз знаходиться на підконтрольній Україні території. У нього в мріях є відродження футболу на Херсонщині. Як це буде виглядати та коли станеться – ніхто не знає. Коваленко завжди знаходив можливості та спонсорів, щоб команда в місті існувала. Як тільки війна закінчиться, сподіваюсь, що ми повернемось до футболу з новими ідеями та новими думками.