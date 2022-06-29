«Шахтар» хоче підписати українця, у якого не вдалося заграти в Європі
Захисник «Шахтаря» тренується з «Колосом»
Клуб може підписати 29-річного футболіста
Сергій Болбат / Фото - ФК Шахтер
Захисник «Шахтаря» Сергій Болбат підтримує форму з «Колосом». Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми «ТаТоТаке».
За моєю інформацією, з «Колосом» зараз тренується Сергій Болбат. Може, «Колос» навіть його підпише.
Зазначимо, що термін дії контракту з «гірниками» спливає 30 червня. Якщо перехід трапиться, трансфер буде оформлений на правах вільного агента. 29 - річний футболіст першу частину сезону провів за «Десну» в оренді.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» має намір підписати екс - гравця «Селтика».
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