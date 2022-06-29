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Захисник «Шахтаря» тренується з «Колосом»

Клуб може підписати 29-річного футболіста
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:54
Захисник «Шахтаря» тренується з «Колосом»
Сергій Болбат / Фото - ФК Шахтер

Захисник «Шахтаря» Сергій Болбат підтримує форму з «Колосом». Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми «ТаТоТаке».

За моєю інформацією, з «Колосом» зараз тренується Сергій Болбат. Може, «Колос» навіть його підпише.

Зазначимо, що термін дії контракту з «гірниками» спливає 30 червня. Якщо перехід трапиться, трансфер буде оформлений на правах вільного агента. 29 - річний футболіст першу частину сезону провів за «Десну» в оренді.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» має намір підписати екс - гравця «Селтика».

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Сергій Болбат Колос

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