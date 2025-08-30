Головний тренер Кудрівки Василь Баранов підбив підсумки матчу 4 туру УПЛ проти Карпат (2:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Не вистачило забитих м’ячів ще - це як завжди. Це психологія. Ми видали дуже якісний перший тайм - те, що ми просили хлопців: не закриватися, грати вперед, пресингувати суперника, шукати щастя біля чужих воріт - і це нам вдалося.

Можливо, в першому таймі дуже багато емоцій витратили. У перерві казали хлопцям: Карпати - це та команда, яка гратиме доки свисток судді не пролунає - на 120-й, 130-й, 150-й хвилині. Вони будуть битися, бігти до кінця, їм уже втрачати немає чого.

Нам потрібно було заспокоїти гру, але десь неправильно зрозуміли. Ми почали контролювати м’яч, але грати назад. Треба було через контроль грати більше вперед, нагнітати.

Пропустили швидкий гол. Я завжди кажу, і всі знають це, що 2:0 – найбільш слизький рахунок. Якщо ти виходиш на другий тайм і пропускаєш швидкий гол, то суперник окриляється, а в тебе вже якийсь мандраж, це психологія. І десь це позначилося, хлопці вже намагалися відстоювати цей рахунок.

І десь ми уже - я це беру на себе - перелаштувався, зіграв більше як 5 захисників, з підбираннями, тому що розуміли: Карпати останнім часом дуже багато грають вертикально, нам потрібна була боротьба та другі м’ячі.

Десь вдавалося, але через це теж треба пройти на останніх секундах. Значить, я думаю, що в наступній грі, якщо ми так будемо віддаватися -нам десь пощастить.

Звичайно, Карпати ставлять дуже амбітні цілі в чемпіонаті. Ми казали, що вони будуть налаштовані проходити такого суперника, як ми. Але я казав з початку чемпіонату: нікому з нами не буде легко. А як воно буде складатися - ми подивимося вже в кінці чемпіонату, - сказав Баранов.