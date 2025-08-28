Михайло Цирук

Настали чергові вихідні, а це означає, що саме час виділити для себе головні матчі футбольного вікенду, щоб не пропустити все найцікавіше. Пропонуємо до вашої уваги добірку топових поєдинків, які не дадуть вам занудьгувати у вільний час.

Субота: матчі українців у чотирьох топових лігах

17:00 Вулвергемптон - Евертон

Серед тижня Віталій Миколенко повернувся на поле після травми, відігравши 87 хвилин у переможному матчі Кубка Ліги проти Менсфілда (2:0), тож тепер, очевидно, готовий допомогти своїй команді й у поєдинку з Вулвергемптоном. До цієї гри іриски підходять після двох успіхів поспіль, тоді як Вулвз розпочали сезон в АПЛ з двох поразок. Чи зможуть підопічні Моєса продовжити свою звитяжну серію?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Евертона

17:00 Сандерленд - Брентфорд

Брентфорд Єгора Ярмолюка на старті сезону розраховує на українця як на гравця основи, тож спостерігати за цією командою стало значно цікавіше. Минулого туру бджоли здобули перемогу над Астон Віллою (1:0), тож тепер спробують розвинути цей успіх і в грі проти Сандерленда.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Брентфорда

20:30 Жирона - Севілья

За різноманітними чутками Жирона вже зовсім скоро може стати командою одразу трьох українців, однак Владислав Ванат поки під питанням, а от Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, якщо зʼявиться на полі, повинні будуть докласти максимум зусиль, аби хоча б у третьому турі здобути перші очки в сезоні. Чи вдасться їм це у домашньому протистоянні з Севільєю?

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

22:05 Тулуза - ПСЖ

ПСЖ Іллі Забарного на старті сезону Ліги 1 поки обмежується мінімальними перемогами, а сам український захисник грає через раз. Сподіваємося, що в матчі проти Тулузи настане саме його черга, і ми побачимо футболіста нашої збірної у справі перед міжнародною паузою.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ПСЖ

22:30 Реал - Мальорка

Реал Андрія Луніна, на якого поки зовсім не розраховує Хабі Алонсо, у третьому турі прийматиме Мальорку. Минулого сезону цей суперник зумів засмутити вершкових на самому старті чемпіонату (1:1), тож побачимо, чи вдасться мадридському гранду уникнути торішніх помилок.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Реала

Неділя: суперматчі АПЛ та Ліги 1

18:30 Ліверпуль - Арсенал

Обидві команди наразі йдуть у чемпіонаті без втрат, і на думку букмекерів саме вони наприкінці сезону можуть поборотися за чемпіонство. Звісно, говорити про це після двох турів поки надто рано, однак значення та статус таких поєдинків, безперечно дуже високі, тож сподіваємося, що ввечері неділі на Енфілді ми станемо свідками справді топового футболу найвищого рівня.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ліверпуля

19:30 Дженоа - Ювентус

На Дженоа Руслана Малиновського в другому турі чекає випробування Ювентусом, який якісно підсилився влітку, а на старті сезону його новачки вже допомогли старій синьйорі здобути позитивний результат в матчі з Пармою. Чи зможуть грифони створити проблеми топовому супернику, та чи братиме в цьому участь український півзахисник?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ювентуса

21:45 Ліон - Марсель

Топовий матч завершить недільну програму французької Ліги 1, у якому зустрінуться друга та шоста команда минулого сезону - Ліон та Марсель. Провансальці зібрали досить непоганий підбір виконавців, і саме їх називали головними претендентами на те, аби кинути виклик ПСЖ у чемпіонській боротьбі. Однак у першому ж турі команда зазнала поразки, тож тепер доведеться продовжувати надолужувати втрачене у класичному, для французького футболу, протистоянні з ткачами.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Марселя

У матеріалі використані фото Getty images