Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував несподівану поразку своєї команди у матчі 24 туру української Прем’єр-ліги проти Колоса. Зустріч завершилася мінімальною перемогою суперника з рахунком 1:0. Якщо Шахтар зуміє виграти обидва свої поєдинки в запасі, донецький клуб отримає перевагу в шість очок. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Гра з самого початку так склалася. Ми пропустили вже на 7-й хвилині необов’язковий гол зі своєї помилки. Потім Колос вже грав по результату, ми, на жаль, не змогли вийти вперед. Колос – складний суперник для всіх команд, не тільки для нас. Всі команди гублять очки в чемпіонаті, тому немає нічого дивного. Потрібно просто аналізувати свої ігри, в наступних іграх не припускатися таких помилок і набирати свої бали.

Скасований гол? Та я нічого не розумів, тому що поки дивляться ВАР, важко сказати, чистий гол чи нечистий. Якщо скасували – значить правильно скасували. Я не дивився цей момент, але кажуть, що було невеличке положення поза грою.

Нам потрібно було зрівнювати рахунок, і ми зі схеми 3-5-2 перейшли на більш атакувальну схему 4-3-3. Хотіли покращити дії в атаці, але нам не вдалося забити гол.

Наступний суперник? Та всі суперники складні – чи Металіст 1925, чи Колос, чи будь-яка інша команда. Немає різниці, до кожної команди потрібно готуватися. Жодну команду не можна недооцінювати, особливо на фініші сезону, тому що кожна команда вирішує свої турнірні завдання. Кожен матч з тих шести, які залишилися, буде непростим, тому потрібно готуватися до кожного матчу.