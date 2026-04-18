Сергій Разумовський

У 24-му турі української Прем'єр-ліги ЛНЗ сенсаційно зазнав виїзної поразки від Колоса з рахунком 0:1. Для черкаського клубу цей результат став справжньою сенсацією, зважаючи на попередню статистику очних зустрічей: до цього суперники провели між собою п’ять матчів у чемпіонаті, і ковалівці жодного разу не перемагали — тричі вигравав ЛНЗ, ще двічі команди розходилися миром.

Долю поєдинку вирішив швидкий гол, забитий уже на 7-й хвилині. Господарі провели стрімку атаку, під час якої Юрій Климчук віддав передачу на Ібрахіма Кане. Півзахисник із Малі, який відкривався праворуч, зумів звільнитися від опіки захисників і точним ударом із лінії штрафного майданчика відправив м’яч у дальній лівий кут воріт Олексія Паламарчука.

Як виявилося згодом, цей м’яч став єдиним у зустрічі. Ще до перерви Колос міг зміцнити свою перевагу, однак гол Драмбаєва було скасовано через офсайд. У другому таймі ЛНЗ намагався відігратися, більше володів м’ячем і шукав шанси біля воріт суперника, однак зламати організовану оборону команди Руслана Костишина так і не зміг.

Ця поразка мала для ЛНЗ одразу кілька неприємних наслідків зі статистичної точки зору. По-перше, перервалася рекордна для клубу гостьова переможна серія, яка налічувала вісім матчів. По-друге, завершилася ще одна клубна рекордна серія — із забитими м’ячами, що тривала 12 поєдинків. За цей відрізок черкаська команда встигла забити 24 голи. Для Колоса ж ця зустріч стала ювілейною — 50-м домашнім матчем в УПЛ під керівництвом Руслана Костишина.

Попри поразку, ЛНЗ із 51 очком продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України. Втім, становище команди вже не виглядає таким комфортним, адже Шахтар, який також має 51 бал, провів на дві гри менше. Крім того, Полісся з 46 очками може скоротити відставання від черкасців до двох пунктів. Щоправда, у цьому турі житомирський клуб зустрінеться саме з Шахтарем, тому одразу обидва конкуренти не зможуть максимально скористатися осічкою ЛНЗ.

УПЛ, 24-й тур

Колос – ЛНЗ 1:0

Гол: Кане, 8

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Козик, Бурда, Цуріков, Теллес (Хрипчук 88), Демченко (Ррапай 84), Гагнідзе, Кане, Салабай, Климчук (Тахірі 73)

ЛНЗ: Паламарчук, Путря, Горін, Муравський, Драмбаєв, Дідик (Микитишин 59), Рябов, Пастух, Кравчук (Пасіч 73), Кузик (Авуду 73), Ассінор (Твердохліб 59)

Попередження: Теллес 46, Демченко 79, Пахолюк 83, Ррапай 90+4 – Кузик 10, Дідик 40, Драмбаєв 79