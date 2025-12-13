Нападник ЛНЗ Проспер Оба на початку своєї кар'єри в черкаському клубі був функціонально неготовим. Про це повідомив головний тренер команди Віталій Пономарьов у інтерв'ю Tribuna.com.

Я вже сказав, що після зими можемо грати в іншу схему, бо можуть бути інші футболісти. На початку чемпіонату Проспер не грав, бо приїхав функціонально неготовим. Але вже по ходу став основним гравцем – та ключовим на сьогодні. Але й тут важко говорити категорично, що він стабільний футболіст.

Він зіграв матчів 10 на хорошому рівні. Про його рівень як гравця можна буде говорити через рік-два, коли він стабільно гратиме на довгій дистанції. Говорити, що він зараз зірка чи щось таке – цього не можна робити. Подивимось, як сам Проспер себе поводитиме після такого першого кола.

Це все складні моменти. Він – молодий хлопець, який повинен працювати та розуміти, що він передусім професіонал.