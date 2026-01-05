Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився аналізом зимових трансферів Єгора Твердохліба та Артура Микитишина з Кривбаса.

Зараз не дуже багато молодих українських футболістів, яких ми можемо взяти. Твердохліб та Микитишин – це якісні та адаптовані до нашого чемпіонату гравці. Їм ще є куди прогресувати й вони вмотивовані доводити, що здатні чогось досягати. Вважаю, це підсилення для нас.

Якубу – це молодий 20-річний футболіст з дуже хорошими даними, над якими можна працювати. Справді, є перспектива. Звичайно, йому доведеться пройти адаптацію в клубі та чемпіонаті. Однак в нас є приклади легіонерів, того таки Оба та інших, які за дуже короткий проміжок часу призвичаювалися до нових реалій. Будемо вірити, що це вдасться і Якубу.

У сфері наших інтересів було та є дуже багато футболістів. Зараз ми можемо конкретно говорити лише про тих, з ким домовилися та підписали. Казати, що когось візьмемо з гравців, стосовно яких ведеться якась комунікація, поки рано, - сказав Пономарьов у інтерв'ю «Українському футболу».