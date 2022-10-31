Тренер «Металіста»: «Коли суддя додав п'ять хвилин, всі думки були про те, щоб забити «Львову»

Олег Ратій / Фото - ФК Металіст

Головний тренер «Металіста» Олег Ратій підсумував матч десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Львова» (1:1). Слова фахівця передає прес-служба харків'ян.

- Впало в очі, що сьогодні «Металіст» цілеспрямовано грав в атаку, на перемогу. Ви задоволені грою підопічних?

- Так, ми подякували хлопцям, бо вони зіграли хороший матч, віддали всі сили. На наш погляд, останні ігри «Металіста» показують, що взагалі клуб достойний грати на такому рівні.

- Наскільки серйозна втрата Прядуна в контексті наступного матчу?

- Ви знаєте, для нас втрата кожного гравця серйозна. Ви ж бачите, Віталій Федорів вибув, Юрій Романюк вибув, в одній грі той футболіст не, грає в другій – інший. Так, на сьогодні Прядун найкращий бомбардир нашої команди, нам буде його не вистачати, але в цій грі Дмитро Коркішко вже вийшов на поле, тож, напевно, будемо робити ставку на нього. Ми впевнені, що він нам допоможе й зіграє не гірше Прядуна.

- До сьогоднішньої гри Єгор Демченко виходив в основному на заміну, сьогодні ж він з’явився у старті та провів цілий матч. Як оціните його гру?

- Взагалі, він молодець, зіграв дуже добрий матч. Єгор сам себе готував, йому з початку сезону завадила травма, й він не зміг одразу стартувати. Ми вважаємо, що це хороший гравець, і в цьому матчі він довів, що є ключовою фігурою у нашій команді.

- Ви вже встигли переглянути найбільш спірний епізод цього матчу?

- А навіщо? Є компетентні органи, котрі переглянуть і дадуть оцінку тому моменту.