Тренер «Металіста»: «Коли суддя додав п'ять хвилин, всі думки були про те, щоб забити «Львову»
Головний тренер «Металіста» Олег Ратій підсумував матч десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Львова» (1:1). Слова фахівця передає прес-служба харків'ян.
- Ми всі розуміємо, що у цій грі ми втратили очки. Напевне, всі бачили, як наприкінці матчу, коли суддя додав п’ять хвилин, всі наші думки були про те, щоб забити гол. Ми намагалися, але не змогли забити.
- Впало в очі, що сьогодні «Металіст» цілеспрямовано грав в атаку, на перемогу. Ви задоволені грою підопічних?
- Так, ми подякували хлопцям, бо вони зіграли хороший матч, віддали всі сили. На наш погляд, останні ігри «Металіста» показують, що взагалі клуб достойний грати на такому рівні.
- Наскільки серйозна втрата Прядуна в контексті наступного матчу?
- Ви знаєте, для нас втрата кожного гравця серйозна. Ви ж бачите, Віталій Федорів вибув, Юрій Романюк вибув, в одній грі той футболіст не, грає в другій – інший. Так, на сьогодні Прядун найкращий бомбардир нашої команди, нам буде його не вистачати, але в цій грі Дмитро Коркішко вже вийшов на поле, тож, напевно, будемо робити ставку на нього. Ми впевнені, що він нам допоможе й зіграє не гірше Прядуна.
- До сьогоднішньої гри Єгор Демченко виходив в основному на заміну, сьогодні ж він з’явився у старті та провів цілий матч. Як оціните його гру?
- Взагалі, він молодець, зіграв дуже добрий матч. Єгор сам себе готував, йому з початку сезону завадила травма, й він не зміг одразу стартувати. Ми вважаємо, що це хороший гравець, і в цьому матчі він довів, що є ключовою фігурою у нашій команді.
- Ви вже встигли переглянути найбільш спірний епізод цього матчу?
- А навіщо? Є компетентні органи, котрі переглянуть і дадуть оцінку тому моменту.
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