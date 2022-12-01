Тренер «Металіста» – про 0:3 з «Динамо»: «Напевно, хлопці психологічно надломилися»

Олег Ратій / Фото - ФК Металіст

В. о. головного тренера «Металіста» Олег Ратій розповів про причини поразки в перенесеному матчі 8-го туру УПЛ проти «Динамо» (0:3).

Ну а потім клас «Динамо» дався взнаки: за рахунку 2:0 суперник створив кілька гольових моментів ще до перерви. У другому таймі кияни контролювали гру, але ми після перерви трохи огризалися та мали кілька моментів, щоб забити.

– Чи відомі вже плани команди на міжсезоння та наступний сезон? Як ви будете готуватися?

– Це ви надто скоро хочете знати. Напевно, жодна команда не знає. Хіба що, можливо, «Динамо» та «Шахтар» будують плани… Поки що ми повертаємося до Ужгорода, деякі хлопці роз’їдуться додому, але будемо зустрічатися з керівництвом і вирішувати, як працювати далі.

– На вашу думку, як тренера, яка позиція найбільше потребує посилення взимку? І чому сьогодні не грав Підлепенець?

– Напевно, кожен тренер хоче посилення в кожну лінію та на кожну позицію – ми не виняток. Ви бачили, що в нас на деякі матчі не вистачає гравців і ми мусимо ставити футболістів не на свої позиції.

Підлепенець вчора на ігровій розминці отримав пошкодження. Хотіли його сьогодні поставити до складу, але зранку лікар сказав, що він не може. Робили все, щоб він вийшов і був на лавці, хотіли випустити його на другий тайм, але він не зміг вийти на поле.

– Вже протягом п’яти ігор ви не забиваєте на цьому стадіоні. Із чим пов’язана така серія і як збираєтеся її вирішувати?

– Напевно, ви праві. У нас тут була непогана гра з «Зорею», ми забивали голи та мали щонайменше не програти ту гру. Але так сталося, як сталося. Напевно, хлопці десь психологічно надламалися в останніх матчах. Ми мали моменти в кожній грі, але не використали їх. Будемо працювати, взимку є трансферне вікно.