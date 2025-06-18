Головний наставник молодіжної збірної Нідерландів Мікаель Райцигер розповів про свої очікування перед заключним матчем групового етапу Євро-2025 U-21, у якому його команда зустрінеться з Україною.

Тренер наголосив, що очікує напруженого та якісного поєдинку, оскільки українська збірна продемонструвала високий рівень гри на турнірі. За його словами, команда готується максимально зосереджено, адже на кону стоїть вихід у плей-оф.

«Ми не забили достатньо м'ячів, хоча у нас було чимало моментів. Проте у нас все ще залишається шанс пройти у плей-оф. Ми створили чимало гарних моментів, але просто не забили. На жаль, коли ми подарували шанси суперникам, вони ними скористалися та забили. Якщо ж подивитися матчі та переглянути статистику, в обох поєдинках у нас було більше шансів, й вони були кращими. Але ми ними не скористалися.

Україна? Дуже гарна команда, що любить грати у футбол. Щоразу, коли я дивлюся їхні матчі, а бачив чимало, вони грають з серцем. Вони намагаються грати у футбол – класна команда, що сповідує гарну ідею гри.

Чи вплине на гру українців відсутність капітана Володимира Бражка. Так, звичайно. Завжди, коли гарний гравець не може зіграти, це перевага. Проте у кожної команди на цьому Євро є проблеми. В України є гарна організація гри, вони будуть діяти, виходячи від цього. Тож вони все одно залишаються гарною командою.

Чи відчувається нервовість? Ні, я відчуваю, що вони хочуть себе показати і довести, що вони перебувають на там, де мають.

Наші результати в перших 2 турах? Це футбол, подібне може трапитися. У нас був дуже гарний відбір, але якщо подивитися на ті моменти, що в нас були на Євро – нам просто трішки чогось не вистачає. Сподіваюся, це буде у грі з Україною», – цитує фахівця Суспільне Спорт.