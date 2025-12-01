Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк підбив у ефірі УПЛ ТБ підсумки матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925 (0:0).

Нам ще потрібно зіграти два дуже важливих для нас тури. Що стосується підсилення – воно дійсно буде. Можу вас запевнити, що мова не йде про десять нових гравців. Робити цього не потрібно. Чому? Тому що я вірю в тих хлопців, які у мене є. Але без підсилення не обійтися – треба взяти трьох гравців, щоб була конкуренція.

Наприклад, у Руслана Петровича на кожну позицію два кандидати. І ти відчуваєш конкуренцію, і ти працюєш, і відчуваєш «подих» суперника позаду. Конкуренція – це двигун прогресу. У нас хлопці вже відчули це. Над чим ми останні два місяці працювали найбільше? Насамперед над інтенсивністю гри.