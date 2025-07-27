Тренер Оболоні стурбований грою команди до старту УПЛ
Після останнього спарингу
близько 2 годин тому
Фото - ФК Оболонь
Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко підбив підсумки навчально-тренувальних зборів. Його слова наводить пресслужба клубу.
Якщо загалом брати, то ми задоволені тією роботою, яку давали ми з тренерським штабом, як команда все виконала. Напрацювали все, що задумували. Уся робота в порядку. Програш Полтаві? Вони грають так, як вміють грати, як хочуть. Це для нашої команди, можливо, певний урок. Але без боротьби, без агресії буде дуже непросто всім в УПЛ, - зізнався Антоненко.
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