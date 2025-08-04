Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки матчу 1 туру УПЛ проти Кудрівки (1:3). Його слова наводить пресслужба клубу.

Наймолодший тренер чемпіонату програв всі 3 офіційні матчі з моменту призначення.

Хочу вибачитися перед нашими фанами за цю гру. Розумію, що для них це був удар. Від усієї команди хочу вибачитись за це. Олександрія в наступному турі буде зовсім інша. Чого не вистачило? Емоцій. Після матчів з Партизаном не пройшло достатньо часу, щоб відновилась команда.

Намагались змінити хід гри, додати агресію та більше тактичних дій. Намагались витягнути гру, але деякі гравці не виправдали того, що ми від них чекали, - пояснив Нестеренко.