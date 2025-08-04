Михайло Цирук

Перший тур УПЛ 2025/26 майже завершено, і в цілому, як для старту сезону, він вийшов дуже непоганим. Лише одна нічия 0:0 в семи матчах, три червоні картки, розбірки тренера з уболівальниками на полі одразу після фінального свистка – досить яскравий набір подій для одного ігрового вікенду.

А чим ще запамʼятався перший тур нового сезону – розкажемо далі.

Колос - Кривбас 2:1

Вперше за останні три розіграші матч-відкриття нового сезону УПЛ завершився не з рахунком 0:0, і це вже чудово. Та головна фішка цього поєдинку в тому, наскільки ж Колос переважав Кривбас. Господарі почали розривати високу лінію оборони гостей з самого початку матчу, і ще до 15 хвилини могли забивати тричі.

Забили в цей період, у підсумку, лише одного разу, проте домінування ковалівців на полі продовжувалося. Ближче до кінця першого тайму Кривбас почав потрохи оговтуватися, проте ігрова перевага підопічних Костишина все одно зберігалася. Подвоїти її вдалося на 71 хвилині завдяки точному удару Еліаса, тож мʼяч Каменського наприкінці основного часу став лише голом престижу.

Попри мінімальну перевагу у рахунку, Колос розпочав новий сезон дуже впевнено, тож тепер будемо слідкувати, чи це Кривбас зіграв так, що став максимально зручним суперником для колективу з Київщини, або ж команда Руслана Костишина справді настільки потужна.

Рух - Полтава 2:1

Не виглядала хлопчиками для биття у своєму першому в історії матчі в УПЛ СК Полтава. Львівський Рух трохи переграв новачка УПЛ та здобув, в цілому, заслужену перемогу, проте полтавці також огризалися, створювали моменти та тримали суперника в напрузі до фінального свистка.

Львівʼяни відкрили рахунок на 11 хвилині завдяки автоголу Місюри, проте вже за 6 хвилин пропустили у відповідь з пенальті, який реалізував Марусич. Рух намагався тиснути, проте не міг прорвати оборону суперника аж до 86 хвилини, коли Віталій Роман точним ударом під стійку таки вирвав для своєї команди три очки. Полтава дала гідний бій, а Рух у третьому сезоні поспіль стартував з перемоги.

Абсолютно не змінилося порівняно з минулим, чемпіонським сезоном київське Динамо. Це все ще така ж само обережна та прагматична команда Шовковського з максимальною заточеністю під результат, проте чекати від біло-синіх чогось іншого було б максимально дивно.

Динамівці забили швидкий мʼяч на 14 хвилині після хорошої комбінації, що завершилася асистом Ваната на Шапаренка, а далі просто не дали створити супернику зовсім нічого. Не форсувало подій і саме Динамо, хоча кілька моментів у другому таймі все ж мало: двічі шанс відзначитися мав Ванат, а ще в одному епізоді Шапаренко зіграв надто альтруїстично, і замість того, аби бити по воротах самому, став шукати пас на порожні ворота на форварда. В цілому це була робоча і надзвичайно типова для киян перемога, і завдяки, переважно, таким команді вдалося тріумфувати в минулому сезоні УПЛ.

Нульовий матч у столиці справді вийшов нульовим - з мінімумом подій та цікавих моментів. Гра була рівною, і результат, загалом, можна назвати справедливим. Трохи ближчим до перемоги був ЛНЗ завдяки супермоменту Дениса Кузика, який після прострілу з кількох метрів не влучив у порожні ворота. Проте в цілому футбол був максимально прісним: видно, що обидві команди поки продовжують шукати себе в новому сезоні.

Сенсація, не інакше. Новачок УПЛ, четверта команда минулого розіграшу Першої ліги просто розібрав на запчастини срібного призера, здобувши абсолютно заслужену перемогу. Перед сезоном багато хто називав Кудрівку командою, якій не місце в УПЛ і головним претендентом на виліт, але тепер це ставлення може дещо змінитися, хоча робити висновки після однієї гри справді зарано.

Кудрівка відкрила рахунок вже на 18 хвилині після дещо випадкового та хаотичного голу Сторчоуса. Далі був обмін ефектними штрафними ударами: спочатку пробив Булеца, після чого мʼяч рикошетом від спини голкіпера опинився у воротах, а потім своє слово сказав досвідчений Євген Морозко, знову вивівши Кудрівку вперед.

На старті другого тайму господарі піймали захист Олександрії на помилці, Сторчоус оформив дубль та збільшив перевагу своєї команди до двох мʼячів. А потім Олександрія вирішила остаточно самознищитися двома червоними картками Ковальця та Кампуша. Таким чином, за підсумками семи матчів першого туру Кудрівка наразі лідирує в УПЛ. То як там рівень новачків УПЛ?

Нічого не став вигадувати у матчі проти донецького Шахтаря інший новачок УПЛ - Епіцентр. Команда Сергія Нагорняка запаркувала перед своїми воротами максимально класичний автобус, навіть не намагаючись переходити на чужу половину поля, і чекала на фінальний свисток з моменту стартового.

В цілому, тактика майже спрацювала: Шахтар домінував увесь матч, проте забити єдиний і переможний мʼяч зумів лише на 79 хвилині зусиллями Еліаса. Тож після відкритого футболу суперників у єврокубках підопічні Турана сповна відчули особливості спротиву в національному чемпіонаті. Ну а на Епіцентр буде цікаво подивитися в наступних іграх.

Закривали недільну програму центральним протистоянням Карпати та Полісся у Львові, і якщо у єврокубках житомирський клуб був не надто переконливим, то тут усе склалося краще. Підопічні Ротаня активно розпочали поєдинок, і ще до перерви здобули комфортну перевагу у два мʼячі завдяки голу Гайдучика та реалізованому пенальті Назаренка. Гості могли вигравати ще комфортніше, якби гол Крушинського не скасували через порушення правил.

У другому таймі Карпати намагалися змінити ситуацію, втім їхніх зусиль не вистачило навіть для того, аби забити мʼяч престижу. Тож у підсумку 0:2: Ротань дебютує в УПЛ з Поліссям з перемоги, а Лупашко та Карпати спробують набрати перші очки в сезоні вже в матчі проти Шахтаря.

Матч Металіст 1925 - Оболонь відбудеться у понеділок, 4 серпня. Початок зустрічі - о 18:00.

В матеріалі використані фото Getty images, УПЛ