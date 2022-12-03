Гравець Південної Кореї вигнав Роналду з поля
Тренер Південної Кореї: «Перемогу над Португалією ми заслужили. Давайте просто порадіємо»
Команда зіграє в плей-оф
Тренер збірної Південної Кореї Сержіу Кошта прокоментував BBC перемогу над Португалією (2:1) і вихід в плей-оф ЧС-2022.
«Те, що ми зробили в трьох матчах, більш ніж достатньо. Цю перемогу ми заслужили. Вітаю всіх нас, ми дуже щасливі. Ми присвячуємо цю перемогу нашому тренеру Паулу Бенту.
Ви питаєте мене прямо зараз, як будемо готуватися до плей‑оф. Давайте просто порадіємо».
Головний тренер команди Паулу Бенту був дискваліфікований на матч.
В 1/8 фіналу Південна Корея зіграє з Бразилією.
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