Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку від Інтера (0:1) в матчі сьомого туру Серії А. Український форвард римської команди Артем Довбик вийшов на заміну на 55-й хвилині.

«Загалом, було помилкою ризикувати офсайдом проти Бонні. Ситуація не була небезпечною, і, можливо, ми не набрали потрібної форми на початку матчу. Такі речі трапляються і після перерви на матчі збірних, коли тренери очікують іншого.

Це була ситуація, яка, безсумнівно, вирішила матч, але окрім цього та результату, я переконаний, судячи з нашої гри, що ми добре виступили. Ми зробили все можливе, щоб зрівняти рахунок проти такої сильної команди, як Інтер, тому деякі труднощі були неминучими», – сказав Гасперіні після матчу.