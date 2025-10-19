Тренер Роми відреагував на поразку Довбика і Ко від Інтера
Фахівець проаналізував гру своїх підопічних
близько 2 годин тому
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку від Інтера (0:1) в матчі сьомого туру Серії А. Український форвард римської команди Артем Довбик вийшов на заміну на 55-й хвилині.
«Загалом, було помилкою ризикувати офсайдом проти Бонні. Ситуація не була небезпечною, і, можливо, ми не набрали потрібної форми на початку матчу. Такі речі трапляються і після перерви на матчі збірних, коли тренери очікують іншого.
Це була ситуація, яка, безсумнівно, вирішила матч, але окрім цього та результату, я переконаний, судячи з нашої гри, що ми добре виступили. Ми зробили все можливе, щоб зрівняти рахунок проти такої сильної команди, як Інтер, тому деякі труднощі були неминучими», – сказав Гасперіні після матчу.
Рома посідає третє місце у таблиці чемпіонату Італії, маючи 15 очок. Інтер вийшов в лідери (15 балів).
Довбик в цьому сезоні провів за команду вісім матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
У четвер, 23 жовтня, на Рому очікує домашній матч проти Вікторії Пльзень у третьому турі загального етапу Ліги Європи.