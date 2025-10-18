Рома мінімально поступається Інтеру, попри вихід Довбика
Моментів в Артема майже не було
24 хвилини тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Рома в центральному матчі 7 туру Серії А поступилася Інтеру. Матч в Римі завершився з рахунком 0:1.
Швидкий гол Бонні на самісінькому старті зустрічі допоміг команді Крістіана Ківу відчепити Рому від топ-2, яка цей поєдинок розпочинала без Артема Довбика, який залишився у складі.
Маючи понад 80 хвилин на виправлення ситуації, Рома так і не спромоглася змінити її на власну користь. Коли стало зрозуміло, що гра з фальшивою дев'яткою не спрацювала по перерві на полі з'явились Довбик та Фергюсон, яким не вдалося розпечатати ворота Зоммера
Серія А. 7 тур
Рома - Інтер 0:1
Гол: Бонні, 6
