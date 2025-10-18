Рома в центральному матчі 7 туру Серії А поступилася Інтеру. Матч в Римі завершився з рахунком 0:1.

Швидкий гол Бонні на самісінькому старті зустрічі допоміг команді Крістіана Ківу відчепити Рому від топ-2, яка цей поєдинок розпочинала без Артема Довбика, який залишився у складі.

Маючи понад 80 хвилин на виправлення ситуації, Рома так і не спромоглася змінити її на власну користь. Коли стало зрозуміло, що гра з фальшивою дев'яткою не спрацювала по перерві на полі з'явились Довбик та Фергюсон, яким не вдалося розпечатати ворота Зоммера

Серія А. 7 тур

Рома - Інтер 0:1

Гол: Бонні, 6

Шахтар і Динамо продовжують гратися у піддавки. Полісся знову відібрало очки в «гірників».