Головний тренер Руху Іван Федик поділився оцінкою гри нападника Бабукара Фаала. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Він забив сім голів. Також можемо згадати, скільки він не забив. Дуже багато моментів, які він міг забити, і зараз бути одноосібним лідером в чемпіонаті і зараз ставати ще дорожчим гравцем.

Він гравець у нас без конкуренції. Тобто грав він добре, чи грав погано – він грав. Відповідно за весь цей ігровий час це нормально, що він забив стільки голів. Для нас він ключовий гравець, один із ключових, який приносив нас очки, забивав голи.

Він став грати трохи по-іншому – те, що нам потрібно. На відміну від того, як він грав раніше, почав грати добре між лініями і ми сподіваємось, що він залишиться, буде з нами прогресувати, заб’є ще більше голів і стане ще дорожчим до літа.