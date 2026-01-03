Козловський відзначив прогрес Руха в УПЛ
Жовто-чорн страждали від перебудови
Григорій Козловський / Фото - Рух Львів
Засновник Руха Григорій Козловський оцінив виступ жовто-чорних в першій половині УПЛ. Його слова наводить пресслужба клубу.
Рух не відступив від своєї філософії та продовжив розкривати таланти. Були яскраві й емоційні дебюти, гучні перемоги та прикрі поразки. Як перша команда, так і клуб загалом продовжують розвиватись та поступово прогресувати. Попереду не менш цікавий шлях, - розповів Козловський.
