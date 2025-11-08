Головний тренер Руху Іван Федик після поразки у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (0:1) поскаржився на скасований пенальті. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ключовим епізодом був пенальті, який арбітр спершу призначив, а потім відмінив своє рішення. Це вплинуло на гру. І знову ж таки, будь-який удар, рикошети – в наші ворота залітають нелогічні голи. У цьому матчі штрафний майже з центру поля, рикошет, ми пропускаємо. А в кінці гри не можемо забити у пусті ворота. Це було і в попередніх матчах, тож з цим треба боротись.

Звісно, втрата Едсона вплине на команду. Навіть цього тижня частина гравців основного складу не тренувалась у загальній групі. Нам буде над чим подумати, обираючи склад на наступний поєдинок.

Ми будемо дивитись на те, хто може нас підсилити, і залучатимемо молодих гравців до тренувального процесу. Ми не повинні були програвати у попередніх матчах. Могли вигравати у «Карпат», але треба реалізовувати свої моменти. Поки, на жаль, команда не може забивати голи.