Михайло Цирук

У пʼятницю, 7 листопада, поєдинком Епіцентру та столичної Оболоні стартує 12 тур УПЛ. У центральному матчі знову братиме участь київське Динамо, яке після двох поспіль зустрічей з лідером чемпіонату, Шахтарем, зустрінеться з третьою командою - черкаським ЛНЗ.

Житомирське Полісся завітає в гості до Олександрії, колишня команда Віктора Скрипника, Металіст 1925, прийматиме нинішню, луганську Зорю, а Кривбас зіграє у Львові проти Карпат. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 7 листопада

15:30 Епіцентр - Оболонь

В останніх турах Епіцентр набрав непоганий хід, і навіть поразка 2:3 від кризового Вереса не псує цього враження: команда Сергія Нагорняка зараз у значно кращій формі, ніж була на початку сезону. Тож Оболоні, яка виграла тільки один з останніх девʼяти офіційних матчів, буде дуже непросто.

Прогноз ХSPORT.ua - Епіцентр не програє

18:00 Кудрівка - Колос

Ще один матч команд, у яких справи йдуть так собі. Кудрівка хоч і виграла останній матч проти Оболоні, проте перед цим не перемагала більш як місяць, і робити висновки про якісь зміни на краще по одній грі зарано. Колос же взагалі не перемагає в чемпіонаті з 14 вересня, і якщо так триватиме далі, на команду Руслана Костишина, яка стала одним з головних відкриттів минулого сезону, справді може чекати боротьба за виживання.

Прогноз ХSPORT.ua - Кудрівка не програє

Субота, 8 листопада

13:00 Металіст 1925 - Зоря

Досить цікавим може вийти поєдинок в Житомирі, адже і Металіст 1925, і Зоря намагаються грати в футбол. Виходить у них це приблизно однаково, і в турнірній таблиці шості харківʼяни випереджають восьмих луганців лише на один бал. Хто з команд зможе здобути перемогу та покращити своє становище?

Прогноз ХSPORT.ua - Металіст 1925 не програє

15:30 Верес - Рух

А це ще одна пара кризових команд. І якщо Верес хоча б розвіяв смуток перемогою над Епіцентром в останньому турі (3:2), то Рух взагалі не перемагав дуже давно - з початку жовтня. Можливо, перемога однієї з команд допоможе їй хоч трохи відірватися від низів турнірної таблиці?

Прогноз ХSPORT.ua - Верес не програє

18:00 Карпати - Кривбас

Минулого сезону це був би лобовий матч претендентів на єврокубки, проте у першій третині цього львівський клуб максимально не схожий на команду, яка буде претендувати на щось подібне. У Кривбасу ситуація значно краща, однак поразка від Динамо (0:4) та нічия з Полтавою (2:2) відкинули команду ван Леувена від вершини. Чи зможуть криворіжці повернутися туди за підсумками цього туру?

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

Неділя, 9 листопада

13:00 Олександрія - Полісся

Така сама ситуація і з матчем Олександрії та Полісся: рік тому це було б топове протистояння, але цього року одна з команд - зовсім не топ. Мова, звісно ж, про Олександрію, яка не перемагає з 27 вересня. Чи вдасться чинному віцечемпіону створити проблеми команді свого колишнього тренера?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Полісся

15:30 Динамо - ЛНЗ

Ох і календар у київського Динамо. Після двох поспіль зустрічей із Шахтарем підопічні Олександра Шовковського зіграють з міцним ЛНЗ - однією з найяскравіших команд в сезоні, яка виграла чотири з пʼяти останніх поєдинків та вже встигла шокувати Шахтар (4:1). Звісно, кияни хотітимуть реабілітуватися за поразку від принципового суперника в останньому класичному, проте зробити це точно буде дуже нелегко.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

18:00 Шахтар - Полтава

А от Шахтар після єврокубкового матчу чекатиме значно простіший суперник - остання Полтава, яка цього сезону перемагала в чемпіонаті лише одного разу та навряд чи має хоча б теоретичні шанси створити проблеми гірникам.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ