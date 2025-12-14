Головний тренер Руху Іван Федик прокоментував перемогу в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Полтави (2:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Цією перемогою команда привітала з Днем народження Андрія Кітелу. Це все, що можна сказати про футбол сьогодні, адже футболу як такого не було.

Ще декілька днів тому ми бачили, що в Кропивницькому буде така погода, тому готувались до боротьби на полі. Ця погода більше підходить ігровому стилю «Полтави», відтак найголовніше, що нам вдалося здобути три очки.

Невпевнені результати? Це все було очікувано, і я раніше зазначав, що велика частина гравців не пройшла з нами літні збори, і доєдналися до команди вже на старті чемпіонату. Перші шість турів були невдалими для нас, і це якраз той термін, скільки зазвичай і тривають збори. Та на дистанції сезону ми награвали склад, окремі футболісти набирали форму. Навіть коли деякі гравці не могли грати з різних причин, як, наприклад, Едсон із «Колосом», то їх місце спокійно займали інші футболісти, які знайомі з ігровою структурою команди та знають вимоги тренерського штабу. От і сьогодні Марко Сапуга та Денис Слюсар гідно замінили Остапа Притулу та Едсона. Можна сказати, що нам шкода, що чемпіонат зараз йде на зимову перерву. Зараз команда у такій формі могла б здобути позитивний результат у ще кількох турах.

Бабукар Фаал адаптується до будь-яких умов і певною мірою вже українізувався. Сьогодні він забив двічі – для нападника це найголовніше. Дуже важливо йти на паузу перед підготовкою до старту другої частини сезону з позитивним результатом. Перемога здобута в таких погодних умовах у кілька разів цінніша, ніж на хорошому покритті.