У першому матчі недільної програми 16-го туру Української Прем'єр-ліги львівський Рух у гостях здобув перемогу над аутсайдером чемпіонату СК Полтава з рахунком 2:1.

Перша половина зустрічі, що проходила у Кропивницькому на стадіоні Зірка, запам'яталася нечисленним глядачам курйозним голом у виконанні найкращого бомбардира гостей гамбійського форварда Бабукара Фала.

Після перерви господарі досить швидко відновили рівновагу. Знову відзначився захисник Євген Місюра, який раніше вже демонстрував свої гольові якості, забиваючи у матчі проти київського Динамо. Однак утримати нічийний результат команда Павла Матвійченка не зуміла.

Вирішальним став ще один точний удар Фала, який цього дня був нестримний і приніс львів'янам три очки.

УПЛ. 16-й тур

СК Полтава – Рух – 1:2

Голи: Місюра, 49 – Фал, 31, 71.