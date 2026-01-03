Головний тренер Руху Іван Федик повідомив про зміну стилю гри львів'ян. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Для мене з адаптацією проблем жодних не було. Як команда сприйняла, це краще спитати в команди. Як мені видається, вони намагались і часто дуже правильно розуміли те, чого ми від них хочемо, які в нас вимоги. Адже вони багато в чому відрізнялись від того, що в них було в попередні останні сезони. Тому я вважаю, що відповідно цей процес трішки зайняв більше часу, ніж хотілося б.

Додавати нам є завжди куди, я думаю. Відсотків на 10 ми виконуємо те, чого б ми хотіли, що ми хотіли б бачити. Звичайно, процес непростий, адже до цього грала команда досить просто. Зараз ми намагаємось грати на м’ячі. Це що стосується атаки.

В обороні грали один в один. Зараз ми перейшли плавно в зонний футбол. Це дуже непросто, якщо команда довгий час грала один в один, перейти на зону. Тому це все зайняло досить багато часу. Могло зайняти менше, але я думаю, що хлопці справляються і їм подобається те, що ми їм пропонуємо.