Конопля визначився з клубом, заради якого залишить Шахтар
Юхим може опинитись в топчемпіонаті
43 хвилини тому
Юхим Конопля / Фото - ФК Шахтар
Захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля привернув увагу бременського Вердера, повідомляє Sport.ua.
Середняк Бундесліги розглядає можливість підписати Юхима взимку, сплативши мінімальну компенсацію Шахтарю.
В разі невдачі музики готові повернутися за Коноплею влітку, коли він стане вільним агентом.
Цього сезону 26-річний гравець провів за Шахтар 19 матчів, забив 2 голи і зробив 4 результативні передачі.
Шахтар націлився на бразильця, що асистував Роналду в Аль-Насрі.