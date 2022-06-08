Тренер Шотландії: «Україна віддала всі сили в матчі з нами, а через три дні протистояла Вельсу. Не впевнений, що це чесно»

Стів Кларк вважає, що валлійці були в більш вигідному становищі

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловився про матч збірної України проти Уельсу (0: 1). його цитує The Scotsman. «Я дивився цей матч. Цю гру не складно було дивитися. Мені було шкода Україну, тому що їм довелося віддати всі сили в матчі на «Гемпдене» (проти Шотландії (3: 1) - прим.), а потім через три дні вони повинні були знову грати виїзний матч. Це була важка задача. Я не впевнений, що ця гра відбулася відповідно до фейр-плей і спортивною чесністю з боку УЄФА. Україні було важко, і я це відчував. Але вітаю Уельсу, не буду зменшувати їх заслуги ». прямо зараз Україна грає в Лізі націй проти Ірландії.

Петро Приходько