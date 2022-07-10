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Тренер «Вереса» поскаржився на те, що гравці втратили у техніці

Тривала перерва у зв'язку з війною позначилася на футболістах команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:21
Тренер «Вереса» поскаржився на те, що гравці втратили у техніці
Юрій Вірт / Фото - НК Верес

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт оцінив ігрові кондиції підопічних під час підготовки до нового сезону. Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Якщо говорити начистоту, то наразі команда далека від оптимальних кондицій. Ми 130 днів не тренувалися. Футболісти багато втратили і в фізичному, і в технічному плані. Робимо все від нас залежне, аби футболісти набрали форму якнайшвидше.

Задоволений самовіддачею. Їхньому бажанню грати, позаздрити можна. Хлопці виконують всю ту роботу, яку ми запланували. Головне, щоб цей процес обійшовся без травм.

Хлопці працюють із великим бажанням. Україна – футбольна країна. Гравці знають один одного, тому процес адаптації проходить досить безболісно. Сподіваюсь, що новачки тільки посилять команду.

Наразі не хотів би говорити про якісь тактичні зміни. Зараз головне, щоб футболісти набрали ігрових кондицій. Ми запланували чимало товариських ігор. Зрозуміло, що ближче до старту сезону будемо награвати певні тактичні задумки.

Головне, щоб гравці не забули все те що вже знають. А під завершення зборів – будемо більше приділяти увагу саме тактичним моментам, які запланував тренерський штаб.

Раніше у «Вересі» повідомили, що на даний момент клуб проходить найбільш масову зміну колективу.

Сергій Стаднюк
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Верес Юрій Вірт

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